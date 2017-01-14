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السعودية تخسر من كرواتيا في «مونديال اليد»
يد السعودية

السعودية تخسر من كرواتيا في «مونديال اليد»

السبت، 14 يناير 2017 02:05 ص

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد أولى لقاءاته في بطولة العالم 2017 لكرة اليد من نظيره الكرواتي 23 ـ 28، مساء الجمعة، على صالة كاندارين بمدينة روان بفرنسا ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة.

ودخل المنتخب السعودي بتشكل مكون من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز رده وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم.

وأكد مدرب المنتحب السعودي “الكرواتي ” نيناد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن فريقه لعب جيداً خلال الشوط الأول مع وجود تسرع وأخطاء تمكن المنتخب الكرواتي من استغلالها، بحسب وكالة الأنباء السعةدية “واس”.

وقال: “استفدنا من هذه المباراة وبالنسبة لنا تجربة مهمة اكتسبنا من خلالها خبرة ستساعدنا في المستقبل خاصة في الجولات المقبلة من البطولة.

من جانبه قال لاعب المنتخب السعودي حسن الجنبي: “لعبنا مباراة جيدة استمعنا خلالها إلى خطط المدرب وقدمنا شوط أول جيد حافظنا فيه على تقارب النتيجة ولكن الشوط الثاني، لم يحالفنا الحظ وبدأت تميل المباراة لصالح المنتخب الكرواتي، متمنياً أن يحالفنا الحظ في المباريات المقبلة ونقدم أداءً أفضل.

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