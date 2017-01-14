أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تباين في أدائها.

وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بنسبة 0.03 في المائة ما يعادل 5.27 نقطة، ليصل عند مستوى 19885.73 نقطة، في حين ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقاً بمقدار 4.20 نقطة ما نسبته 0.2 في المائة ليغلق عند مستوى 2274.64 نقطة، بحسب وكالة “واس”.

كما صعد مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.5 في المائة ما يعادل 26.63 نقطة، ليصل عند مستوى 5574.12 نقطة.