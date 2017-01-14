تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا مساء الجمعة، من ضبط عامل بحوزته 676 قرصا من عقار التامول المخدر قبل ترويجها علي عملائه بدائرة مركز قنا، وضبط 5 متهمين بحوزتهم بندقيتان آليتان وبندقيتان خرطوش و2 فرد روسي محلي الصنع.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان، قد تلقى إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بضبط عامل يدعي عادل محمد محمود حسانين ( 52 عاما)، مقيم مركز قنا وسبق اتهامه في عدد من القضايا، وبحوزته 676 قرصا من عقار التامول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته، أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

كما تم ضبط مزارع يدعى رمضان عبدالسلام محمود عبدالنبي (44 عاما)، مقيم مركز الوقف، وبحوزته 2 فرد روسي محل الصنع، وحسانين صابر بدري مدني (32 عاما)، عامل ومقيم مركز فرشوط وسبق اتهامه في عدد من القضايا، وبحوزته بندقية خرطوش، ومحمد علي محمد حامد وشهرته جاد (61 عاما)، مقيم مركز قوص، وبحوزته بندقية خرطوش، و ممدوح محمود حفني (32 عاما)، عاطل ومقيم مركز دشنا، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، وحامد معداوي محمد محمدين (36 عاما)، مزارع ومقيم مركز قفط، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.