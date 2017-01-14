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الحديدى: جبت عصافير فى البيت وخفت "عمرو" يحشيهم وياكلهم
لميس الحديدى

الحديدى: جبت عصافير فى البيت وخفت "عمرو" يحشيهم وياكلهم

السبت، 14 يناير 2017 01:35 ص

أكدت الإعلامية لميس الحديدى، إن منزلها كان به “قفص عصافير” لكن أطلقت سراحهم؛ خوفا من اعتداء زوجها الإعلامى عمرو أديب عليهم، قائله “جبنا عصافير فى البيت، وبصراحة طيرتهم علشان خفت عمرو يحشيهم وياكلهم وتبقى مصيبة”.

وكشفت لميس الحديدى، خلال لقائها ببرنامج “أبلة فاهيتا” المذاع على فضائية سى بى سى، عن عمرها ساخرة “عمرى 35 سنة و3 أشهر و8 أيام”، كما أكدت أن أهم ثلاثة أطباء فى حياتها وتذهب إليهم باستمرار هم “أمراض النساء، والطبيب النفسى، وطبيب التجميل”.

ولفتت أن عمرو أديب يحصل على أموال كبيرة فى قناة ON E، مضيفه “المحطة عند عمرو بتدفع فلوس كتيرة أوى، وعلشان كده بيجيب كريستيانو وميسى، وأنا غلبانة ومعنديش فلوس أجيب الناس دى”.

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