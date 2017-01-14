عبرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن رفضها لفكرة غسل الزوجة لقدم زوجها، قائلة: “لا أقبل ذلك، المفروض هو اللي يدلعني، مش أنا اللي أعمله كده”.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج “كل يوم جمعة”، المذاع على قناة “أون إي”: “أرفض أيضا غسل قدم أمي، أنا أبوس يديها آه، أو أبوس رأسها، لكن فكرة غسل القدم دي أرفضها تمامًا”، مشيرة إلى أنها تجيد الطبخ لكنها لا تأكل كثيرا حتى لا يزيد وزنها.