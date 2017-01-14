أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون كل مجهوداتهم من أجل تقديم مستوى مميز خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقال نبيه، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يعد بالحصول على لقب البطولة الإفريقية، ولكنه أكد حرص الجميع على الظهور في المسابقة بشكل يليق باسم مصر وتاريخها في القارة السمراء، وعلى بذل أقصى جهد من أجل المضي قدما في البطولة، وبلوغ الأدوار النهائية.

وأضاف نبيه – في تصريحاته للبعثة الإعلامية المرافقة لمنتخب مصر في الجابون – أن البداية تكون مهمة جدا في البطولات الكبيرة، مشددا على أهمية فوز المنتخب في مباراته الأولى بالمسابقة أمام مالي يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح مدرب منتخب مصر، أن كل منتخبات القارة تخشى منتخب مصر لتاريخه العريق في البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن المنتخب يحظى باسم وشعبية كبيرة في إفريقيا ولابد من الحفاظ على ذلك في بطولة الجابون، مؤكدا أن الجهاز الفني أغلق تماما ملف التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، ويصب كل تركيزه حاليا على كأس إفريقيا.

وأشار نبيه إلى أن المنتخب أنهى استعداداته للمعترك الإفريقي خلال معسكره في القاهرة، مؤكدا أن الأرجنتيني هيكتوبر كوبر المدير الفني للمنتخب استقر على الخطة وأسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في المسابقة القارية.

وقال نبيه، “الجهاز الفني اكتفى بخوض مباراة ودية واحدة أمام تونس في القاهرة في إطار التحضيرات لكأس إفريقيا”، مشيرا إلى أن لكل جهاز فني طريقة وأسلوب في التحضير للمشاركة في البطولات الكبيرة، مضيفا أن هناك مدرسة تدريبية أخرى تعتمد على خوض لقاءات ودية عديدة قبل البطولات مثل المنتخب التونسي الذي لعب أربع مباريات ودية قبل بطولة الجابون.