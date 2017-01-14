اعترفت الإعلامية، لميس الحديدي، بأنها تذهب إلى ثلاثة أطباء، منهم الطبيب النفسي، مشيرة إلى أنها تعاني من مشكلات عديدة.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج «من الدوبلكس»، المذاع على قناة «سي بي سي»، مع أبلة فاهيتا، أنها تتناول العديد من أدوية الاكتئاب والصداع، الأمر الذي جعل الدمية الشهيرة تعلق قائلة: «أمال المشاهدين ياخدوا إيه لما أنتي بيجيلك اكتئاب؟».