أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل عبد الغني الرصاص، القيادي البارز في تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” الإرهابي، بغارة جوية أمريكية في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك - في تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكي مساء الجمعة، أن “عبد الغني الرصاص قتل في غارة جوية نفذت في منطقة نائية بمحافظة البيضاء في وسط اليمن يوم الأحد الماضي (8 يناير)”.

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية “سينتكوم”، المسئولة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 3 من عناصر تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” بغارتين أمريكيتين في أراضي اليمن.

يذكر أن تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، الذي ينشط في أراضي اليمن والمملكة العربية السعودية، تم تأسيسه العام 2009، ويعتبر فرعا لتنظيم “القاعدة” الإرهابي.