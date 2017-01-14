قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد اعتبارا من اليوم السبت وحتى غدا الأحد، تتعرض لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة حتى محافظات شمال الصعيد وسيناء وكذلك على الطرق الصحراوية.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “الحدث اليوم” أن الطقس سيظل معتدلا على شمال البلاد ودافئا على محافظات صعيد مصر وجنوب سينا، خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء والتحذير من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق.