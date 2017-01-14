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القرضاوي متخليا عن «الإخوان»: لست أسيرا للجماعة.. فيديو
يوسف القرضاوي

القرضاوي متخليا عن «الإخوان»: لست أسيرا للجماعة.. فيديو

السبت، 14 يناير 2017 12:19 م

قال الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه طلب من جماعة الإخوان المسلمين ترك التنظيم لعدم التزامه في العمل والحضور في اللقاءات.

وأضاف القرضاوي، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يريد أن يكون أسيرا لهذا التنظيم، منوها أنه أصبح مشهورا فى العالم ويدعوه الناس من بلاد مختلفة من كل أنحاء العالم لعمل لقاءات عندهم.

وأشار إلى أنه تعرف على مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا وتحصنت من الفكر المتطرف بالدراسة الإسلامية، منوها أنه بعث للكويت عن طريق الأزهر الشريف، ثم طلبته قطر وجاء إليها بعد عدة سنوات ورحبوا به كثيرا.



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