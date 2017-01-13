اشتكت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم من تواضع مستوى فنادق الإقامة الخاصة بهم في الجابون، عقب وصولهم مساء الجمعة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة منتخب مالي في الجولة الأولى، ثم أوغندا يوم 21 وغانا يوم 25. كما اشتكى الجهاز الإدارى والطبي أيضا من الفندق الثاني المخصص لهم بسبب ضيق الغرف، كما طلب أحد أفراد البعثة الإعلامية العودة للقاهرة.