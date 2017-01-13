جهاد جريشة يدير مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالجابونالجمعة، 13 يناير 2017 11:37 م
اختارت لجنة الحكام ببطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الافتتاح، بين منتخب الجابون صاحب الارض وغينيا بيساو غدا السبت.
ويعاونه رضوان عشيق من المغرب ووليد أحمد من السودان بينما يدير مبارة المنتخب المصري مع مالي التي ستقام الثلاثاء المقبل الحكم الجنوب أفريقي دانيل بينت ويعاونه مواطنه توسي سيويلا وماريوس تان من كوت ديفوار.
ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى الجابون مساء اليوم برئاسة حازم الهواري عضو الاتحاد المصرى فى كرة القدم.
وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أنها انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة التى تقام خلال الفترة من 14 يناير الجارى وحتى الخامس من فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمهم على 4 مجموعات وتضم كل مجوعة 4 منتخبات.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخبات الجابون والكاميرون وغينيا بيساو وبوركينافاسو فى المجموعة الأولى .. والسنغال والجزائر وتونس وزيمبابوى فى المجموعة الثانية .. وكوت ديفوار والمغرب وتوجو، والكونغو الديمقراطية فى المجموعة الثالثة .. ومصر وغانا ومالى وأوغندا فى المجموعة الرابعة.
ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح غداً، الرئيس الجابونى على بونجو بجانب الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقى وأعضاء المكتب التنفيذى لـ”الكاف”ورؤساء الوفود.
ويلعب منتخب الجابون مع غينيا بيساو فى السادسة مساء غداً السبت مباراة الافتتاح تليها مباراة منتخب الكاميرون مع بوركينافاسو فى التاسعة مساءً.
وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 هي النسخة 31 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وهي البطولة الرئيسية لمنتخبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).. وكان من المقرر أن تقام هذه النسخة في ليبيا لكن تم سحب حق تنظيم البطولة منها بسبب الأوضاع الأمنية وفازت الغابون بشرف تنظيم الدورة يوم 8 أبريل 2015 ونجحت فى اعداد الملاعب فى زمن قياسى لاستضافة المباريات بطل هذه النسخة سيتأهل مباشرة إلى كأس القارات 2017 في روسيا.
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