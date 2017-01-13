وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مدينة بورت جانتيل الجابونية، قادمة من القاهرة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 التي تستضيفها الجابون.

واستغرقت رحلة الفراعنة من القاهرة إلى بورت جنتيل، ما يقرب من ست ساعات، حيث استقل المنتخب طائرة خاصة، للوصول إلى الجابون، خوفا من تعرض الفريق لحالة إرهاق من الطيران العادي الذي كان سيستغرق وقتا أطول.. كان في استقبال بعثة منتخب مصر في مطار بورت جنتيل، سفير مصر في الجابون أحمد بكر ومسئولي السفارة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني، حازم الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتضم البعثة الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، بالإضافة إلى 24 لاعبا، وهم “عصام الحضري - شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد فتحي - أحمد المحمدي - عمر جابر - سعد الدين سمير - علي جبر - أحمد حجازي - أحمد دويدار – حمادة طلبة - محمد عبد الشافي - كريم حافظ - محمد النني - طارق حامد - إبراهيم صلاح - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - محمود حسن (تريزيجيه) - محمود عبد المنعم كهربا - عمرو وردة - محمد صلاح - مروان محسن - أحمد حسن (كوكا).

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة القارية، إلى جانب منتخبات “مالي وأوغندا وغانا”، حيث سيستهل المنتخب مبارياته في المسابقة الإفريقية بمواجهة مالي يوم الثلاثاء المقبل، ثم يلعب مع أوغندا يوم 21 يناير الجاري، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة غانا يوم 25 من الشهر الجاري.