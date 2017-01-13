وافق محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبد الباسط، على إنشاء 9 مخابز جديدة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالقرى والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها.

وأوضح المحافظ - في تصريح له اليوم- أنه سيتم صرف حصص من الدقيق البلدي 82% لتشغيل هذه المخابز بعد التقدم لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكافة المستندات، وذلك بعد التأكد من استيفاء هذه المخابز لاشتراطات المخابز البلدية المستجدة من حيث المساحة والارتفاع وطول السير وكامل التجهيزات، مشيرا إلى أن المخابز الجديدة تشمل مخبزين بكل من مركز قويسنا وتلا وأشمون ومخبزا بكل من مركز شبين الكوم ومنوف والشهداء.

ووجه المحافظ كافة الوحدات المحلية بالسير في إجراءات ترخيص هذه المخابز لتخفيف العبء عن المواطن وضرورة استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في إنشاء مخابز بلدية مستجدة وسرعة استخراج التراخيص حال انطباق الشروط على منشآتهم لتقديم خدمات مميزة وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة.