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إقالة أحد مسئولي برشلونة بسبب تصريحاته عن ميسي
ميسي

إقالة أحد مسئولي برشلونة بسبب تصريحاته عن ميسي

الجمعة، 13 يناير 2017 10:03 م

أقال نادي برشلونة الإسباني بيري جراتاكوس، مسئول العلاقات المؤسسية الرياضية في النادي، بعد التصريحات التي أدلى بها اليوم وقال فيها إنه برغم أن ليونيل ميسي “الأفضل”، إلا أنه بدون الزملاء فى الفريق “لايمكن أن يصبح لاعبا جيدا”.

وذكر نادي برشلونة - في بيان مساء اليوم - إنه تم إقالة جراتاكوس من منصبه “بسبب تعبيره على الملأ عن رأيه الشخصي في لاعب الفريق ميسي وهذا الرأى لا يتوافق مع المؤسسة”.

وكان جراتاكوس قد أدلى بتصريحات اليوم، عندما مثل النادي في قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، قال فيها “ليو أحد أهم الأشخاص في الفريق، لكن يجب لفت الانتباه لبقية اللاعبين أيضا، لأن ليو بدون نيمار ولويس سواريز وإنييستا وبيكيه والباقين، لن يكون بهذه الدرجة من الروعة، رغم أنه الأفضل”.

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