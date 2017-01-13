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الجمعة 13 يناير 2017 09:58 مساءً
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"موسى" يودع "الحدث اليوم" بعد انتهاء عقده
الاعلامي محمد موسى

"موسى" يودع "الحدث اليوم" بعد انتهاء عقده

الجمعة، 13 يناير 2017 09:18 م

قال الإعلامي محمد موسى، أن هذا الشهر هو الأخير لهذا الموسم من برنامج “خط أحمر” والذي يقدمه على قناة الحدث اليوم.

ولفت “موسى”، خلال برنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “قضينا وقتا جميلا معكم، وكنت أشعر أننا عائلة واحدة، وحرصنا عبر عشرات الحلقات على مشاركتكم في قضايا تهم الساحة المصرية، وحاولنا قدر الإمكان أن يكون البرنامج منبرا لكل مواطن ومواطنة”.

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