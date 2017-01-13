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روسيا: لا نعتزم العودة لمجموعة الثماني
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية -روسيا

روسيا: لا نعتزم العودة لمجموعة الثماني

الجمعة، 13 يناير 2017 11:01 م
وكالات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تعتزم العودة إلى قالب مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى (مجموعة الثماني).

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية، إن “هذا الموضوع (العودة إلى قالب مجموعة الثماني) لا تتم مناقشته في موسكو بأي حال”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو من الممكن أن توافق على دعوة للانضمام لقمة مجموعة الثماني - التي أصبح مسماها (مجموعة السبع) بعد خروج روسيا - قال المتحدث: “لم نسمع قادة الدول السبع التي تجتمع للقاءات مجموعة الثماني يتحدثون أبدا عن أي شيء قد يبدو وكأنه نية لدعوة روسيا أو دول أخرى”.

وأضاف بيسكوف أن أولوية روسيا في الوقت الحالي هي المشاركة في أعمال (مجموعة العشرين)، بصرف النظر عن أية مقترحات أو دعوات للانضمام لـ (مجموعة السبع).

ووفقا لـ”تاس”، كان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قد ألمح إلى أنه لا يستبعد استعادة قالب مجموعة الثماني بعودة موسكو في القمة المقبلة التي يفترض انعقادها في تاورمينا بصقلية نهاية مايو المقبل.

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