ذكر شهود عيان أن عددا من المواطنين الفلسطينيين قد أصيبوا ، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء أجهزة أمن حركة حماس على مسيرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وقال شهود العيان إن آلاف المواطنين في مخيم النصيرات خرجوا في مسيرة سلمية ضد انقطاع التيار الكهربائي ، إلا أن أجهزة حماس تصدت لهم وطاردتهم في شوارع وأزقة المخيم واعتدت عليهم بالضرب ، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد منهم.

وكانت أجهزة حماس اعتقلت عددا من المواطنين من مخيم النصيرات ، في وقت سابق اليوم ، عرف منهم : علاء الخطيب وجاسر وشاح وعدلي عوض وعبد الرحيم عليان ، وجميعهم من ينتمون الى حركة فتح.

من جانبها ، استنكرت حكومة الوفاق الوطني ما وصفتها بالأعمال غير المسؤولة التي تقدم عليها بعض أطراف حركة حماس في قطاع غزة ، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الحكومة تستهجن هذا المستوى من ردة الفعل الغريب عن عادات شعبنا وأخلاقه ، والذي أقدمت عليها بعض الأطراف في حركة حماس ، إثر أزمة الكهرباء في قطاع غزة الذي تستمر إسرائيل بفرض الحصار عليه ، وتستولي عليه حركة حماس منذ انقلابها على السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة عام 2007.

وأضاف المتحدث “إن حكومة الوفاق الوطني تعمل على مدار الساعة ، ورغم كل المعيقات ، من أجل إنهاء معاناة أبناء شعبنا وتنفق أكثر من مليار شيكل سنويا على قطاع الطاقة في قطاع غزة ، ولكن المتنفذين وشراذم الإنقسام في حركة حماس يجبون الأموال وعائدات الكهرباء وغيرها لصالحهم ويغرقون أبناء شعبنا في الأزمات المتلاحقة”.