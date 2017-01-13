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"الخارجية البولندية" لترامب: فلتتقارب مع روسيا كيفما شئت "لكن ليس على حسابنا"
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

"الخارجية البولندية" لترامب: فلتتقارب مع روسيا كيفما شئت "لكن ليس على حسابنا"

الجمعة، 13 يناير 2017 09:17 م
وكالات

قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي، إن بلاده توافق وتتمنى أن يعمد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إلى تحسين العلاقات مع موسكو، “لكن ليس على حساب وارسو”.

وذكر الوزير البولندي في تصريحات أوردتها قناة سكاي نيوز الإخبارية مساء اليوم الجمعة- أنه “لا يمكنك أن يتم توجيه الانتقادات إلى أي دولة لمجرد أنها تريد تحسين العلاقات مع روسيا”.
وجاءت تصريحات الوزير البولندي، قبل أسبوع من تنصيب ترامب الذي أكد رغبته في تحسين العلاقات مع الكرملين.

وشهدت السنتان الأخيرتان حدة في التوتر بين روسيا والغرب بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الباردة، بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم والنزاع الانفصالي في أوكرانيا.

 

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