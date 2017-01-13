شارك وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي ومحافظ الإسكندرية رضا فرحات ووزيرة البنية التحتية والبيئة بهولندا ميلاني فان هيجين، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الاستشارية المصرية الهولندية للمياه، بحضور سفير هولندا بالقاهرة لورنز ويستهوف.

ولفت رضا فرحات - وفق البيان الصادر عن محافظة الإسكندرية - إلى أنه قد تم إعداد إستراتيجية من خلال مراجعة شاملة لنظم الإدارة الساحلية المتكاملة والاستفادة من المشروعات التي نفذت في هذا المجال، واشتملت على تحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات ورسم خارطة طريق ووضع معايير لقياس تنفيذها ، ومن المقرر أن تنعقد لقاءات تالية على مستوى الخبراء في هولندا لحين انعقاد المؤتمر الوزاري العام المقبل.

على الصعيد نفسه ناقشت- اللجنة الاستشارية المصرية الهولندية للمياه - المنحة المقدمة من الجانب الهولندي لنظام الإنذار المبكر للأمطار والذي سيطبق على الإسكندرية كنموذج ، وسيتيح التعرف على موعد سقوط الأمطار قبل موعدها بأسبوعين على الأقل، وتحديد أماكنها وكمياتها بدقة ويشترك في تلك الدراسات مع المحافظة جامعة الإسكندرية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ووزارة الموارد المائية والري.