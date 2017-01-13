السلطات التركية تعتقل 5 جنود للاشتباه في صلتهم بهجوم انتحاريالجمعة، 13 يناير 2017 11:10 م
اعتقلت السلطات التركية 5 جنود للاشتباه في صلتهم بهجوم انتحاري دام تبنته جماعة كردية في الـ17 من ديسمبر الماضي في مدينة قيصرية وسط البلاد.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة أن الجنود الخمسة المعتقلين متهمون بـ”مساعدة تنظيم إرهابي” و”تسريب معلومات عسكرية” بما فيها موعد تحرك الحافلة.
يذكر أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة كانت تقل جنودا خارج نوبة عملهم في مدينة قيصرية بوسط تركيا، ما أدى إلى مقتل 14 جنديا.
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