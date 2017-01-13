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موسكو: مفاوضات أستانا لن تحل محل جنيف
الدبلوماسي الروسي سيرجي فيرشينين

موسكو: مفاوضات أستانا لن تحل محل جنيف

الجمعة، 13 يناير 2017 10:04 م
وكالات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين، “إن لقاء أستانا لن يحل محل مفاوضات جنيف، لكنه سيكون أرضية له”.

وأضاف فيرشينين -خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أن موسكو تتوقع صدور قرارات مهمة عن محادثات أستانا لتهيئة الظروف للعملية السياسية، وأن استانا ستعمل في المقام الأول على تعزيز وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني لجميع السوريين وتساعد على تهيئة الأرضية للتسوية السياسية.

وأشار إلى أن لائحة المشاركين في اجتماع أستانا لم تحدد بعد، وأن أستانا ستصبح منبرا للمفاوضات بين السلطات السورية والجماعات المسلحة.

وأكد فيرشينين أن الموضوع الرئيسي في أستانا هو مواصلة تعزيز وتوسيع وقف إطلاق النار في سوريا، مرجحا عدم طرح القضايا السياسية خلال المباحثات في العاصمة الكازاخية

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