اعتقلت الشرطة العسكرية في هولندا امرأة هولندية تبلغ من العمر 33 عاما ، يشتبه في محاولتها السفر إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن ممثلي الإدعاء قولهم - في بيان اليوم - ” إن المرأة اعتقلت اليوم عندما وصلت إلى مطار أمستردام شيفول ، بعد نقلها تحت حراسة الشرطة العسكرية من بلغاريا”.

وأشار ممثلو الإدعاء إلى أنهم سوف يستجوبون المرأة في الأيام المقبلة قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الإتهام رسميا لها.

يذكر أنه قد ألقي القبض عليها في أواخر العام الماضي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها هولندا.

وحذر مسؤولون في الإستخبارات الهولندية من الخطر الذي يشكله المقاتلون العائدون من سوريا والعراق على هولندا ، ويعتقد أن ما يقرب من 300 هولندي سافروا إلى الخارج للقتال.