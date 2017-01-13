أصدر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الجمعة، قرارا بحجز أي مركبة ترتكب مخالفات منها اصدار اصوات مزعجة وكسر الإشارات.

وحدد القرار الجديد 34 حالة مخالفة تستوجب حجز المركبة، من ابرزها وضع ملصقات أو شعارات على أي من أجزاء المركبة، ومزاولة أنشطة النقل العام، ومشاركة المركبة في سباق دون ترخيص، واستعمال اجهزة تكشف بمواقع أجهزة قياس السرعة، و تجاوز سرعة الشارع بنسبة 30%.

وألزم القرار قائد المركبة الابلاغ عند وقوع حادث مروري للمركبة نتج عنه تلف او اذى لاي شخص او حيوان او ممتلكات او اية مركبة اخرى.

وبموجب القرار، ستعتبر المركبة الخاضعة للحجز تحت تصرف إدارة المرور، إذا لم يتقدم احد لسداد رسوم المخالفة و تسلم المركبة خلال تسعين يوما من تاريخ حجزها. ويحق للإدارة بيع المركبة بالمزاد العلني لسدد رسوم المخالفة وتسليم باقي الثمن للمالك.