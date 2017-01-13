وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم /الجمعة/ رئيس مقدونيا جورجي إيفانوف، في زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الملفات والقضايا المشتركة، ومناقشة التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترات المقبلة في مختلف المجالات.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن الرئيس المقدوني سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، كما ستتناول الزيارة مباحثات دعم علاقات التعاون بين مصر ومقدونيا في كل المجالات، إضافة لبحث تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصة الأزمات في ليبيا وسوريا ومشاكل الهجرة غير الشرعية واللاجئين السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية.