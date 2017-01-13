أكد أحمد الأحمر، نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد، أن منتخب الفراعنة جاء إلى فرنسا لينافس على لقب مونديال العالم، وقال إن الفوز الذي تحقق اليوم /الجمعة/ على المنتخب القطري في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم هو مفتاح الصعود للدور الثاني من المونديال.

وفاز منتخب مصر على قطر بنتيجة 22-20 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال نجم منتخب مصر أحمد الأحمر -في تصريح صحفي عقب المباراة- “حققنا فوزا فى غاية الاهمية فى بداية المشوار، خاصة أن المنتخبات المشاركة قوية والمستويات متقاربة بالتالى سنحصل على دفعه وأفضلية في المواجهات المقبلة”.

وأكد أن معنويات المنتخب المصري مرتفعة وأن المنتخب انتزع الفوز على قطر بفضل الإرادة والروح القتالية التي يتسم بها المنتخب المصري، والتي ظهرت قبل انطلاق المونديال، وأن المنتخب المصري لديه هدف واحد وهو التتويج بكأس العالم لتعويض نتائجه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 التي أقيمت مؤخرا بالبرازيل وإسعاد الشعب المصري.