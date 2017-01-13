مصرع 107 إرهابيين من داعش بنيران عراقية وقصف للتحالف الدوليالجمعة، 13 يناير 2017 09:02 م
لقي 107 إرهابيين من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم بنيران القوات البرية المشتركة وإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.
وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير يارالله - في الإيجاز الصحفي للعمليات العسكرية اليوم الجمعة- إن قوات الجيش بالمحور الشمالي تقدمت باتجاه حيي الحدباء والمدراء العامين والكفاءات الثانية بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، وتمكنت من تطهير الجزء الشمالي من الحيين ودمرت سيارة مفخخة وست سيارات مسلحة برشاشات وقاعدة صواريخ مضادة للدبابات وقتلت 38 إرهابيا باسناد من طيران التحالف الدولي والجيش العراقي.
وفي المحور الشرقي بالساحل الأيسر حررت قوات مكافحة الإرهاب بالاتجاة الشمالي حي الكفاءات الأولى واقتحمت جامعة الموصل وطهرت المعهد التقني والكلية التقنية والاقسام الداخلية للجامعة، وفجرت ثلاث سيارات مفخخة وقتلت 30 إرهابيا بإسناد طيران التحالف.
وفي الاتجاه الجنوبي تمكنت قوات مكافحة الارهاب من تحرير أحياء الصدرية والنصر والفصيلية وسيطرت على الجسر الثاني “الحرية” والجسر الحديدي وفجرت سيارتين مفخختين وقتلت 25 إرهابيا.
واستمرت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش في المحور الجنوبي شرقي الموصل في عمليات التفتيش والتطهير للاحياء المحررة، وتمكنت من تدمير 20 عبوة ناسفة وعثرت على 10 خزانات مملوء بمادة “تي ان تي” و10 أحزمة ناسفة، ودمرت أربع سيارات مفخخة وقتلت 14 إرهابيا.
وتمكنت قوات الفرقة التاسعة من إلقاء القبض على ستة من المشتبه بهم وقتلت إرهابيين اثنين وعثرت على ثلاث قاذفات”هاون” عيار 120 مم و30 عبوة ناسفة وخمسة أحزمة ناسفة وقامت بتفجيرها.
ولفت يارالله إلى أن محاور الجنوب الغربي لقوات الشرطة الاتحاديه والغربي لقوات الحشد الشعبي وقوات فرقة المشاة 15 جنوب تلعفر بمحافظة نينوي لم يحث بها تغييرات على الأرض.
وبالنسبة لنتائج الضربات الجوية: نفذ طيران التحالف الدولي 11 طلعة قتالية ودمر عددا من آليات الارهابين وقتل العديد منهم، وقام بتامين أربع طلعات استطلاع مسيرة قتالية إضافة إلى طلعتين بطائرات “سمتيات”.
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