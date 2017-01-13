

أكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري لألمانيا، بالإضافة إلى المكالمة الهاتفية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس السيسي، تؤكد أن العلاقات المصرية الألمانية تتعمق يومًا بعد يوم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العلاقات مع ألمانيا وفرنسا من العلاقات البارزة في سياستنا الخارجية، وستعتمد مصر على التأييد والمساندة الألمانية والفرنسية سواء في مكافحة الإرهاب وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم الملف الليبي.