ترامب يشجع وزراءه على التعبير عن “وجهات نظرهم الخاصة”الجمعة، 13 يناير 2017 08:35 م
دعا الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة وزراءه المعينين الى التعبير عن “وجهات نظرهم الخاصة” خلال جلسات الاستماع لهم امام الكونغرس لتثبيتهم في مناصبهم، بعد ان عبر عدد منهم عن آراء بعيدة عن تلك التي سبق وعبر عنها ترامب.
وقال الرئيس المنتخب في تغريدة “ان جميع اعضاء حكومتي اعطوا انطباعا ممتازا ويقومون بعمل جيد. اريدهم ان يبقوا كما هم وان يعبروا عن وجهات نظرهم الخاصة وليس عن وجهات نظري”.
واذا كان لبعض اعضاء الحكومة الاميركية بعض الهامش، فان على وزيري الدفاع والخارجية وغيرهما من الوزراء الاساسيين التعبير عن سياسة الرئيس.
وخلال جلسات الاستماع اليهما امام الكونغرس خلال الايام القليلة الماضية قدم كل من وزير الخارجية المعين ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس افكارا تتعارض كثيرا مع ما سبق ان قاله ترامب خصوصا بما يتعلق بروسيا.
ويسعى ترامب كثيرا لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا التي وصلت الى ادنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، الا ان تيلرسون وماتيس لم يخفيا تشكيكهما بنوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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