المعارضة السورية على استعداد لحضور مؤتمر الأستانا

قال أعضاء المعارضة السورية الذين وصلوا إلى موسكو اليوم الجمعة لإجراء مشاورات إنهم مستعدون لحضور اجتماع بين الفصائل السورية المختلفة في العاصمة الكازاخية أستانا.

وقال الجنرال السابق للقوات المسلحة السورية مصطفى الشيخ الذي يرأس وفد المعارضة السورية أثناء زيارته إلى موسكو – وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية – ” أنا لست على دراية كافية بالبرامج السياسية النقطة الأولى هي وقف إطلاق النار وأنا أؤيد ذلك وإذا كان وجودنا في مؤتمر أستانا مفيد سنحضر ذلك”.

ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر بين ممثلي فصائل المعارضة السورية وممثلي الحكومة السورية والأمم المتحدة في العاصمة الكازاخية أستانا في 23 يناير القادم.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس محادثات هاتفية مع نظيره الكازاخي والتركي كجزء من الاستعدادات لهذا الاجتماع