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الجمعة 13 يناير 2017 08:08 مساءً
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عطل فني بـ"فيس بوك"
فيس بوك

عطل فني بـ"فيس بوك"

الجمعة، 13 يناير 2017 08:21 م

 
تعرض موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، لعطل فني مفاجئ، ولم يتمكن مستخدمو الموقع من التمتع بالخدمة.

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