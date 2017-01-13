 Moheet on google
الجمعة 13 يناير 2017 08:01 مساءً
روابط سريعة
روسيا توقف العمل بالاتفاق مع أوكرانيا بشأن بناء محطة "خميلنيتسكي" النووية
الخارجية الروسية - وزارة الخارجية الروسية - روسيا

روسيا توقف العمل بالاتفاق مع أوكرانيا بشأن بناء محطة "خميلنيتسكي" النووية

الجمعة، 13 يناير 2017 08:20 م
وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، عن وقف العمل بالاتفاق المبرم بين حكومتي روسيا وأوكرانيا بشأن بناء مفاعل ثالث ورابع لمحطة “خميلنيتسكي” للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الروسية -في بيان بثته وكالة أنباء “تاس” الروسية- بقولها: “تم وقف العمل بالاتفاق المبرم بين حكومتي روسيا وأوكرانيا بشأن التعاون لبناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، والذي تم توقيعه في كييف في التاسع من يونيو لعام 2010”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الأوكرانية والروسية في 9 يونيو 2010 وصدق البرلمان الأوكراني عليه في 12 يناير 2011، والذي بموجبه كان على روسيا تمويل مشروع بناء المفاعل الثالث والرابع للمحطة الكهرذرية الأوكرانية “خميلنيتسكي”، وبناء معمل لإنتاج الوقود النووي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3