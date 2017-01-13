أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، عن وقف العمل بالاتفاق المبرم بين حكومتي روسيا وأوكرانيا بشأن بناء مفاعل ثالث ورابع لمحطة “خميلنيتسكي” للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الروسية -في بيان بثته وكالة أنباء “تاس” الروسية- بقولها: “تم وقف العمل بالاتفاق المبرم بين حكومتي روسيا وأوكرانيا بشأن التعاون لبناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، والذي تم توقيعه في كييف في التاسع من يونيو لعام 2010”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الأوكرانية والروسية في 9 يونيو 2010 وصدق البرلمان الأوكراني عليه في 12 يناير 2011، والذي بموجبه كان على روسيا تمويل مشروع بناء المفاعل الثالث والرابع للمحطة الكهرذرية الأوكرانية “خميلنيتسكي”، وبناء معمل لإنتاج الوقود النووي.