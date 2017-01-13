 Moheet on google
الجمعة 13 يناير 2017 07:59 مساءً
روابط سريعة
تعاون بين مصر وأيرلندا في مجال النقل الجوي
شريف فتحي وزير الطيران المدني
شريف فتحي وزير الطيران المدني

تعاون بين مصر وأيرلندا في مجال النقل الجوي

الجمعة، 13 يناير 2017 08:25 م

عقدت سحر طلعت رئيس لجنة السياحة والطيران، لقاء مع رئيس البرلمان الأيرلندي شون فيرجل والمرافقين له من أعضاء البرلمان مع شريف فتحي وزير الطيران المدني، وبحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ودامين كولي سفير أيرلندا بالقاهرة.

واتفق الجانبان على أن يتم تفعيل اتفاقية النقل الجوى الموقعة بالأحرف الأولى بين البلدين بتوقيع اتفاقيات المشاركة بالرمز بين شركات الطيران المعنية في البلدين لتشغيل رحلات لتنشيط حركة السياحة والطيران بين مصر وأيرلندا يليها تشغيل رحلات مباشرة بينهما.

وذكر بيان لوزارة الطيران المدنى مساء اليوم، أن الجانب المصرى رحب باستقبال جميع الرحلات التي تنقل السائحين الأيرلنديين إلى المقاصد السياحية المصرية، فيما رحب الجانب الايرلندى بذلك خاصة بعد زيارته لمناطق سياحية أهمها الاهرامات والمتحف المصري.

ووجه رئيس البرلمان الأيرلندى الشكر للدكتور عبد العال على حفاوة الاستقبال وتيسير تحقيق كافة الأهداف الخاصة بالزيارة.. ووجه الدعوة له لزيارة ايرلندا على رأس وفد برلماني قريبا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3