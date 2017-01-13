عقدت سحر طلعت رئيس لجنة السياحة والطيران، لقاء مع رئيس البرلمان الأيرلندي شون فيرجل والمرافقين له من أعضاء البرلمان مع شريف فتحي وزير الطيران المدني، وبحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ودامين كولي سفير أيرلندا بالقاهرة.

واتفق الجانبان على أن يتم تفعيل اتفاقية النقل الجوى الموقعة بالأحرف الأولى بين البلدين بتوقيع اتفاقيات المشاركة بالرمز بين شركات الطيران المعنية في البلدين لتشغيل رحلات لتنشيط حركة السياحة والطيران بين مصر وأيرلندا يليها تشغيل رحلات مباشرة بينهما.

وذكر بيان لوزارة الطيران المدنى مساء اليوم، أن الجانب المصرى رحب باستقبال جميع الرحلات التي تنقل السائحين الأيرلنديين إلى المقاصد السياحية المصرية، فيما رحب الجانب الايرلندى بذلك خاصة بعد زيارته لمناطق سياحية أهمها الاهرامات والمتحف المصري.

ووجه رئيس البرلمان الأيرلندى الشكر للدكتور عبد العال على حفاوة الاستقبال وتيسير تحقيق كافة الأهداف الخاصة بالزيارة.. ووجه الدعوة له لزيارة ايرلندا على رأس وفد برلماني قريبا.