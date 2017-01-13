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الجمعة 13 يناير 2017 08:01 مساءً
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"وهدان": البرلمان غير راضٍ عن أداء الحكومة
وكيل مجلس النواب سليمان وهدان

"وهدان": البرلمان غير راضٍ عن أداء الحكومة

الجمعة، 13 يناير 2017 08:14 م

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن البرلمان غير راضٍ عن أداء الحكومة وأنه يحاول أن يكون هناك نوع من الضغط عليها، مشيرا إلى أن المجلس يواجه مشاكل وصراعات وتحديات كثيرة.

ولفت وهدان، خلال اللقاء الحاشد للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والمكتب التنفيذى للحزب باتحاد شباب الحزب، اليوم الجمعة، أن الدور الأصلى لعضو مجلس النواب هو الدور التشريعى وأن يقدم رؤية.

وتابع وهدان: ٦٠٪ من حل المشاكل تتمثل فى قرارات و قوانين و ليس بموازنة أو أموال ، عندنا مشكلة كبيرة وعاوزين مشروع قانون يحمي أى مسئول أو محافظ عندما يصدر أى قرار ويحفظه من السجن، مطالبا مجلس النواب بضرورة مناقشة قانون الاستثمار فى أقصى سرعة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن إجمالى التبرعات لصندوق شباب الوفد بلغت ٢٠٥ آلاف جنيه.

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