"ليكيب" الفرنسية تشيد بأداء حارس مرمى مصر في "مونديل اليد"الجمعة، 13 يناير 2017 07:49 م
أشادت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، بأداء حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد كريم هنداوي، وذلك خلال المباراة التي أقيمت، اليوم، الجمعة، بباريس أمام قطر ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال فرنسا والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة (22 - 20).
وأبرزت “ليكيب” نجاح كريم هنداوي في التصدي لـ14 تصويبة من إجمالي 29 خلال المباراة التي أقيمت بصالة “أكور هوتيل أرينا” بالعاصمة الفرنسية.
واعتبرت انه بهذه الهزيمة، يواجه المنتخب القطري (وصيف بطولة العالم السابقة) خطر عدم التأهل لدور الـ16، حيث قالت إن رجال فاليرو ريفيرا (مدرب قطر) خيبوا الآمال واصطدموا بحارس المرمى المصري كريم هنداوي الذي أظهر كفاءة عالية.
وكان المحللون الرياضيون في فرنسا قد أشادوا “بالانضباط و بالأداء المنظم” لمنتخب الفراعنة، وكذلك بقدرته وكفاءته على صد هجمات الفريق المنافس وتحقيق فوز مستحق.
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