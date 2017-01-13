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الجمعة 13 يناير 2017 07:57 مساءً
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لماذا حذرت "التعليم" المدارس الأجنبية!
وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني

لماذا حذرت "التعليم" المدارس الأجنبية!

الجمعة، 13 يناير 2017 07:22 م

 
أكد  محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، إن تحصيل الرسوم الدراسية بالدولار في المدارس الأجنبية مخالف للقانون، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من المدارس تحت الإشراف الإداري بسبب إصرارها على تحصيل رسومها بالدولار.

وطالب خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أولياء الأمور بالإبلاغ عن المدارس التي تتمسك بتحصيل الرسوم بالدولار، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تقف على مسافة واحدة بين مالكي المدارس وأولياء الأمور ولا تقسو على أصحاب المدارس من أجل الآباء.

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