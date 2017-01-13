وزير الخارجية يلتقي مع نائبة رئيس البرلمان الألمانيالجمعة، 13 يناير 2017 07:24 م
التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال زيارته الحالية إلى برلين عاصمة ألمانيا، مع ايدلجارد بولمان نائبة رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج).
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الألمانية، كما استعرض شكرى تطورات الأوضاع الاقتصادية السياسية والاجتماعية في مصر، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تتبناه الحكومة المصرية والتحديات المرتبطة بهذا البرنامج، حيث اكد على الأهمية التي توليها مصر لمواصلة دعم شركائها الاستراتيجين لها في اطار تنفيذها للبرنامج.
كما أشار وزير الخارجية الى الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتضحيات التي يتم تقديمها في هذا الاطار، مشيرا الى ان قضية وظاهرة الإرهاب باتت تهدد جميع الشعوب بلا استثناء، بما في ذلك أوروبا والشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، الامر الذى يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الدول.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن نائبة البرلمان الألماني حرصت أيضا على معرفة تقييم مصر للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الأوضاع في جنوب السودان وليبيا وسوريا والعراق واليمن، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض رؤية مصر وتقيمها لكل هذه التحديات، مشيرا الى الجهود التي تقوم بها مصر على وجه الخصوص لتثبيت الأوضاع في ليبيا ومساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات القائمة والوصول الى التوافقات المطلوبة لتنفيذ اتفاق الصخيرات، فضلا عن الجهود التنموية التي تقدمها مصر لدعم الاستقرار في جنوب السودان ولمساعدة الحكومة الجنوب سودانية والشعب الجنوب سودانى على تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، وكذلك برامج التعاون والدعم الاقتصادى والتنموى الذى تقدمه مصر لجنوب السودان من خلال الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية والتعاون بين الوزارات المصرية ونظيرتها في جنوب السودان.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا استعرض شكرى رؤية مصر لضرورة التوصل لحل سياسى للازمه السورية وضرورة إتاحة الفرصة للمحادثات السياسية بين الأطراف السورية كى تصل الى رؤية متكاملة لتجاوز الازمة، كما أشار الى احتضان القاهرة لاجتماعات المعارضة السورية التى تسمى ب “مجموعة القاهرة”، وكذلك المشاركة المصرية في المجموعة الدولية لدعم سورية، فضلا عن الجهود التي تقوم بها مصر من خلال عضويتها الحالية في مجلس الامن لتناول الملف الانسانى وملف المساعدات الإنسانية للشعب السورى.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا الى ان نائبة البرلمان الالمانى اكدت خلال اللقاء على سعادتها بمستوى التعاون القائم بين مصر وألمانيا، مشيرة الى انها تابعت اللقاءات المتعدده التى عقدها وزير الخارجية في برلين خلال اليومين الماضيين، وأنها تود التأكيد على ان المانيا تنظر الى مصر كشريك استراتيجى في منطقة الشرق الأوسط وان الاهتمام الالمانى بنجاح مصر واستقرارها يؤكد على ان المصلحة الألمانية تقتضى توفير الدعم الالمانى لمصر خلال تلك المرحلة الهامه من تاريخها.
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