تستكمل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، غدا السبت، نظر الطعن بالاستئناف المقدم من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، على الحكم الصادر بحبسهم في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا.