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الجمعة 13 يناير 2017 08:09 مساءً
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قوادة إسكندرية تستقطب راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة في الطريق العام
جريمة دعارة ندم قتل

قوادة إسكندرية تستقطب راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة في الطريق العام

الجمعة، 13 يناير 2017 07:09 م

ألقت مباحث الآداب العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على سيدة تسهل دعارة أخرى فى الطريق العام.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام ” م. ع” باستقطاب النسوة الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.
تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط كل من ” م. ع”- 40سنة، بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول الرمل ، و” م. ا”- 28 سنة، بدون عمل مقيمه دائرة قسم أول الرمل، و” ه. ع”- 29 سنة، بدون عمل مقيم دائرة قسم أول المنتزه.
تم ضبط الأولى حال قيامها بتسهيل دعارة الثانية للثالث بمنطقة سيدي بشر، دائرة قسم أول المنتزه، وضبط بحوزتهم عدد ” 2 هاتف محمول – 2 زجاجة كحول “، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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