

يواجه مطعم صيني في مدينة بدوا، شمال إيطاليا، اتهامات بتقديم أقدام بشرية للزبائن، بعدما نشر نادل صورة مخيفة، يعتقد أنها التقطت من المطبخ.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الجمعة، فإن الصورة التي نشرها النادل على موقع للتواصل الاجتماعي، تظهر قدمين متحللين في وعاء أزرق.

ونوهت الصحيفة، بأن تلك الصورة ظهرت، بعدما طلب زبون سلوفيني مع أصدقائه طبق «كفوف الدب»، مضيفة: إن النادل ادعى أن صورة القدمين هي «كفوف الدب» التي قُدمت للزبون السلوفيني.

قدم زبون إيطالي بلاغًا للشرطة، بعدما شاهد الصورة على موقع التواصل الاجتماعي.

ووجدت الشرطة ومسئولو المعايير الغذائية بعد تفتيش المطعم 55 رطلا من اللحوم والأسماك، المشكوك في أصلها، فضلا عن عثورهم على أوساخ وشحوم في الثلاجات والأرضية والفرن.

واستشارت الشرطة أطباء شرعيين، بشأن حقيقة صورة القدمين، وأكدوا أنها على ما تبدو قدم إنسان.

ولا تزال الشرطة الإيطالية تحقق في أصل الصورة حتى الآن، وفقًا للصحيفة.