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المرزوقي: عودة الاحتجاجات تهدد التجربة الديمقراطية التونسية
المنصف المرزوقي

المرزوقي: عودة الاحتجاجات تهدد التجربة الديمقراطية التونسية

الجمعة، 13 يناير 2017 06:23 م
وكالات

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي اليوم الجمعة إن عودة الاحتجاجات في عدد من المناطق للمطالبة بالتنمية والشغل هي نتيجة للإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس الآن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد التجربة الديمقراطية التونسية.

وعبر المرزوقي - في ندوة عقدت بالعاصمة تحت عنوان (ست سنوات من الثورة) - عن قلقه مما وصفها بـ”الإنجازات المتواضعة للسلطة الحالية” بعد مضي أكثر من عامين على انتخابات عام 2014 وشكك في قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية ومكاسب للتونسيين في الفترة المتبقية من مدتها وذلك من وجهة نظره.

وقال المرزوقي إن عام 2017 الذي أُطلق عليه “عام الإقلاع” بدأ بموجة من الاحتجاجات في كل من القصرين وسيدي بوزيد والمكناسي معبرا عن اسفه لمواجهة المجتجين بالقوة بدلا من الاستماع إلى مطالبهم.

وفيما يتعلق بقضية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، أشار المرزوقي - الذي يرأس الآن حزب (حراك تونس الإرادة) - إلى وجوب احترام الدستور التونسي وما نص عليه بعدم سحب الجنسية داعيا إلى تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في عمليات إرهابية.

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