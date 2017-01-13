أرودغان: الانسحاب الكامل من الشطر الشمالي لجزيرة قبرص "غير مطروح"الجمعة، 13 يناير 2017 06:22 م
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانسحاب الكامل للقوات التركية من الشطر الشمالي لجزيرة قبرص “أمر غير مطروح” طالما لم توافق اليونان أيضا على سحب قواتها من الجزيرة المنقسمة منذ 1974.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الجمعة عن أردوغان للصحفيين قوله إن لدى أثينا والقبارصة اليونانيين “توقعات مختلفة” عن تلك التي تضعها أنقرة لإيجاد حل في قبرص، بينما يعمل القبارصة الأتراك “بكثافة وحسن نية”، حسب تعبيره.
وفي تصريحات شبه متزامنة، أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ضرورة انسحاب القوات التركية من قبرص، للتوصل إلى حل ينهي عقودا من الانقسام في الجزيرة.
وقال أناستاسياديس - للصحفيين في جنيف - إن “علينا الاتفاق على انسحاب الجيش التركي” البالغ تعداده في قبرص نحو 30 ألف جندي.
واعتبر الرئيس القبرصي أن الأطراف المشاركة في المفاوضات، التي بدأت الاثنين الماضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة تسير “على المسار الذي يحيي الأمل” للتوصل إلى حل قد يمهد الطريق لإعادة توحيد الجزيرة المتوسطية.
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