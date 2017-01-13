يشارك وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني عبد الحسين ميرزا في فعاليات أبوظبي للاستدامة بدولة الإمارات بناء على دعوة موجهة من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وستقام هذه الفعاليات بتنظيم من شركة “مصدر”، وتشتمل على افتتاح قمة طاقة المستقبل، وقمة المياه، وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل، وذلك بحضور عدد من قادة الدول والوزراء والسفراء وعدد كبير من المسئولين والمختصين من الدول الشقيقة والصديقة.

كما سيعقد على هامش هذه الفعاليات اجتماعات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة أهمها اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث أن البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2009.

وقال وزير شئون الكهرباء والماء البحريني، في بيان اليوم الجمعة، إن مشاركة البحرين في فعاليات أبوظبي للاستدامة تأتي انطلاقاً من الأهمية الكبرى لهذا الحدث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يشارك في هذا الحدث السنوي اكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتتيح الفرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.