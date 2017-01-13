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وزير الخارجية الكويتي يتوجه الى فرنسا غدا
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

وزير الخارجية الكويتي يتوجه الى فرنسا غدا

الجمعة، 13 يناير 2017 06:16 م
وكالات

يتوجه الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي غدا السبت إلى فرنسا لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة باريس تحت عنوان (مؤتمر باريس من اجل السلام في الشرق الأوسط).

ويهدف المؤتمر الذي يبدأ أعمالة الأحد المقبل بمشاركة (الرباعية الدولية) و70 دولة ومنظمة دولية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

ومن المقرر أن يلقي الشيخ صباح الخالد خطابا يتناول المشاغل والهموم الفلسطينية والعربية بشأن المسيرة السلمية والتأكيد على الثوابت الكويتية تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إلزام إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات لبحث مسالة قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة طبقا لقراري مجلس الأمن 242 و 388 والقرارات الاخرى ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.

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