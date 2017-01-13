اعتذر كاشيم شيتيما حاكم ولاية بورنو النيجيريه التي تنشط فيها حركة بوكو حرام لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بعد أن انتقدها في وقت سابق عندما أعلن أن وكالات الإغاثة التابعة للمنظمة الدولية لا يقدمون المساعدة للمواطنين في الولاية.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (إيه بي سي) الإخبارية أن ما قاله تم إساءة استخدامه من جانب الإعلاميين.

وكان شيتيما قد أشار في تصريحات سابقة أن على وكالات الإغاثة التي لا تقدم المساعدة في مواجهة الأزمة الحالية مغادرة البلاد.

وأضاف أن 8 من بين 126 وكالة إغاثة أجنبية تقوم بعمل جيد.

لكن المسؤول النيجيري انتقد وكالة اليونيسيف ووكالات أخرى على الرغم من أنه وضع اليونيسيف في قائمة ضمن الوكالات التي تستحق الثناء.

وقال حاكم الولاية أنه “بأمانة فنحن من أعماق قلوبنا نتقدم بالشكر للأمم المتحدة على ما قامت به تجاه إعادة تأهيل وتوطين النيجيريين.”