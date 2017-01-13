مصادر أمنية: هذه حقيقة القبض على المتورطين في وفاة طالب حلوان!الجمعة، 13 يناير 2017 06:27 م
نفى مصدر أمني ما تردد حول القبض على 4 متورطين في حادث وفاة طالب جامعة حلوان، الذي سقط من الطابق السادس بالمدينة الجامعية.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية لم تلق القبض على أي متهم، ولا توجد أي شبهة جنائية في الحادث.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة استدعت عددا من الشهود على الواقعة للوقوف على ملابساتها، وأن تحريات المباحث توصلت أن الطالب انتحر بسبب مشكلة عاطفية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إخطارا من العميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة حلوان بورود بلاغًا من إدارة المدينة الجامعية بسقوط طالب من الشرفة الخاصة بغرفته رقم 609، بالدور السادس بالمبنى رقم ١٥ بالمدينة الجامعية، وعلى الفور انتقل المقدم وائل عرفان رئيس مباحث حلوان والرواد إسلام بكر وإسلام سعيد وأحمد مصلح ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين قيام أحمد عيد طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق بالانتحار بعد أن قفز من الطابق السادس.
ودلت التحريات أن المجني عليه علم بأن حبيبته ارتبطت بشخص آخر فقرر الانتحار، وكتب رسالة مدونا بها “هتوحشيني قولي لأمي تسامحني.. بحبك يا نورهان”.
وبسؤال زملاء المجني عليه لم يتهموا أحدا أو يشتبهوا في الحادث جنائيًّا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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