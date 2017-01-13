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يونيسف: 26 ألف طفل مهاجر عبروا البحر إلى أوروبا خلال عام 2016
اليونيسيف

يونيسف: 26 ألف طفل مهاجر عبروا البحر إلى أوروبا خلال عام 2016

الجمعة، 13 يناير 2017 06:13 م
وكالات

قال الفرع الإيطالي لمنظمة رعاية الأمومة والطفولة (يونيسف)، إن حوالي 26 ألف طفل عبر البحر إلى أوروبا على متن قوارب الهجرة عام 2016.

واشتكت يونيسف - في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية - من الحالة الصعبة التي تمر بها الطفولة، قائلة إن “الأطفال الذين وصلوا إلى إيطاليا، مخاطرون بحياتهم ويواجهون مستقبل غير مؤكد”، مشيرًا إلى أن “عام 2016 شهد وصول 25800 قاصر غير مصحوب بذويه أو منفصل عنهم، ممن بلغوا إيطاليا عن طريق البحر”، وهم “أكثر من ضعف الوافدين عام 2015، حيث كان عددهم 12360”.

وذكر مدير قسم الطوارئ في المنظمة الأممية، لوتشو ميلاندري “أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة مقلقة في عدد الأطفال المستضعفين للغاية والذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا”.

وأشار ميلاندري إلى أن “النظم الحالية ليست كافية لحماية هؤلاء الأطفال الذين يجدون أنفسهم في بيئة مجهولة تمامًا، فهم في حالة هرب وهناك حاجة لاستجابة منسقة على المستوى الأوروبي للحفاظ على سلامتهم”.

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