بدأ فريق طبي كويتي في تقديم الرعاية الصحية والطبية لعدد من الجرحى والمصابين من اللاجئين السوريين في بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوبي تركيا.

وقال عضو الفريق والمتخصص في الجراحة العامة الدكتور عبد العزيز المسلم في تصريحات نشرتها اليوم الجمعة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الفريق زار عددا من الجرحى والمصابين السوريين في منازلهم وفي مراكز الإيواء لتقديم العلاج اللازم والمساعدات العينية في ضوء صعوبة وضعهم الصحي والمادي.

وأضاف أن الفريق زار نحو 20 مصابا بالشلل النصفي والرباعي نتيجة تعرضهم لإطلاق نار في العمود الفقري وقدم العلاج الخاص للتقرحات السريرية.

وأوضح المسلم أن الحملة التطوعية الطبية التي تأتي بإشراف جمعية صندوق إعانة المرضى وبالتعاون مع كلية الطب بجامعة الكويت تهدف إلى تقديم العلاج وإجراء العمليات العاجلة لبعض الحالات الصعبة واجراء كشف طبي لمعرفة احتياجات المصابين لعلاجها على يد فريق طبي كويتي متكامل في الزيارة القادمة.

وذكر أن الوفد سيقدم العديد من البرامج التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية للأطفال والمسنين والجرحى المصابين من خلال العيادات المتنقلة بالتعاون مع منظمة الرعاية الطبية في (الريحانية) وإقامة ورشة عمل عن مخاطر (قضمة الصقيع) التي يعاني منها الكثير من اللاجئين خاصة لدى تساقط الثلوج.

ومن جانبه أشاد مدير منظمة الرعاية الطبية في (الريحانية) الدكتور أسامة غالي بالجهود الكويتية الخيرية مؤكدا أن المنظمة تتلقى دعما كبيرا من الكويت خاصة من جمعيتي إحياء التراث الإسلامي وصندوق إعانة المرضى.

وأشار إلى أن المنظمة لديها عدة أقسام منها عيادة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وعيادة السكر وعيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة العيون موضحا أن الرعاية الطبية تستقبل يوميا حوالي 300 حالة من النازحين السوريين يقدم لهم العلاج المجاني.

وتقع بلدة (الريحانية) على الحدود مع سوريا مقابل معبر (باب الهوى) بالجانب السوري ويبلغ عدد سكانها الأتراك نحو 90 ألف نسمة فيما يصل عدد اللاجئين السوريين إلى نحو 130 ألف لاجئ.

وتسمح الحكومة التركية بدخول السوريين المصابين بحالات حرجة عبر معبر (باب الهوى) لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية بمعدل 20 حالة يوميا فيما استقبلت المستشفيات التركية اكثر من 500 حالة من النازحين من شرق مدينة حلب شمالي سوريا منذ بدء عملية الاجلاء من المدينة في ديسمبر الماضي.