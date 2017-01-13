يتنافس الكاميروني عيسى حياتو على ولاية ثامنة في رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) أمام رئيس اتحاد مدغشقر، أحمد أحمد، في الانتخابات المقرر إجراءها في مارس المقبل.

وأكدت اللجنة التنفيذية للكاف - اليوم الجمعة، في ختام اجتماعها الذي عقد في عاصمة الجابون ليبرفيل - أن حياتو، الرئيس الحالي للكاف، وأحمد هما من سيتنافسان على رئاسة الاتحاد الإفريقي للفترة ما بين 2017 و2021.

وكان الكاف قد عدل قوانينه في سبتمبر الماضي لكي لا تزيد رئاسة أي شخص للاتحاد عن ثلاث ولايات، ولكن الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الانتخابات بعد المقبلة وليس انتخابات مارس القادم.

يأتي الإعلان عن أسماء مرشحي انتخابات رئاسة الكاف قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في الجابون المقررة لها غدا السبت.