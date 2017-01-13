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الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات الاقتصادية على السودان
وزارة الخارجية السودانية

الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات الاقتصادية على السودان

الجمعة، 13 يناير 2017 06:07 م
وكالات

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة ، بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 1997ورقم 13412 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر2006 واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان.

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية ،ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح، شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين ،وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.

ونوهت الوزارة، تصميم السودان علي مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة ،حتي يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين ،بما يحقق المصالح العليا لشعبي الدولتين .

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